Жители ЯНАО стали чаще искать работу

Больше всего анкет соискателей в сфере «Производство» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество резюме от ямальцев в апреле этого года увеличилось по сравнению с предыдущим. Разница составила 9%, сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере „Производство“: количество резюме увеличилось на 34% к прошлому году. Также заметно чаще стали искать работу маркетологи и рекламщики (+28%), специалисты по продажам (+24%), административный персонал (+23%), строители (+17%) и ИТ-специалисты (+11%)», — говорится в пресс-релизе компании.

Аутсайдерами по количеству резюме в сравнении с прошлым годом стала сфера «Государственной службы и НКО», число соискателей снизилось на 91%. В сфере «Консультирования» количество резюме стало меньше на 80%, а в сфере «Искусства, развлечений и медиа» на 76%. Чаще всего жители округа ищут резюме в сфере «Производство». Их объем составляет 9% от общего числа.

Ранее URA.RU сообщало, что количество вакансий в ЯНАО увеличилось почти на 10%. В то же время средняя медианная зарплата поднялась в 1.5 раза, а динамика ее роста стала лучшей в России.