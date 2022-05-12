СМИ: британцы возглавили оборону Киева в день начала спецоперации

13 мая 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британские офицеры отправились в Киев в день начала спецоперации 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к ней подошла российская армия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков с источниками в ВСУ. «После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу „АТО“ в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города», — рассказал агентству источник. Также, по словам собеседника, в начале февраля военнослужащие Соединенного Королевства помогали ВСУ собирать разведданные в Донбассе. Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что американская разведка координирует и разрабатывает военные операции на Украине, тем самым участвуя в боевых действиях против России. Кроме того, США предоставляли Киеву разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Также ряд стран отправили своих солдат в качестве подмоги ВСУ. В частности, это сделала Польша. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Британские офицеры отправились в Киев в день начала спецоперации 24 февраля, чтобы командовать обороной украинской столицы, когда к ней подошла российская армия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовиков с источниками в ВСУ. «После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу „АТО“ в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города», — рассказал агентству источник. Также, по словам собеседника, в начале февраля военнослужащие Соединенного Королевства помогали ВСУ собирать разведданные в Донбассе. Страны Запада оказывают военную помощь Украине на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации страны. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявлял, что американская разведка координирует и разрабатывает военные операции на Украине, тем самым участвуя в боевых действиях против России. Кроме того, США предоставляли Киеву разведданные о местоположении российского крейсера «Москва», который в середине апреля затонул в Черном море. Также ряд стран отправили своих солдат в качестве подмоги ВСУ. В частности, это сделала Польша.