Польский политолог: Варшава отправила своих военных на Украину

06 мая 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Польские военные уже принимают участие в спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Варшава уже отправила своих военных сражаться на Украину. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в беседе с «Украиной.ру». «Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные», — сказал Ренкас. Он добавил, что участие иностранных военных будет со временем расширяться, это необходимо для эксплуатации поставленных Западом вооружений на Украину. По его мнению, Россия вынуждена противостоять «всему американскому блоку». Ранее сообщалось, что власти Польши разрабатывают план по установлению контроля над Украиной. Такое заявление сделала глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным разведки, Польша планирует ввести войска на западные области Украины под предлогом «защиты от российской агрессии». Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Варшава уже отправила своих военных сражаться на Украину. Об этом рассказал польский политолог Конрад Ренкас в беседе с «Украиной.ру». «Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные», — сказал Ренкас. Он добавил, что участие иностранных военных будет со временем расширяться, это необходимо для эксплуатации поставленных Западом вооружений на Украину. По его мнению, Россия вынуждена противостоять «всему американскому блоку». Ранее сообщалось, что власти Польши разрабатывают план по установлению контроля над Украиной. Такое заявление сделала глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По данным разведки, Польша планирует ввести войска на западные области Украины под предлогом «защиты от российской агрессии». Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов.