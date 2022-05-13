Автодорога Тюмень-Криводанова была перекрыта ДПС из-за задымления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Тюменью жители деревни Криводанова не могут попасть домой из-за перекрытия автодороги. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU. Люди еще с вечера ждут возможности проехать.

«Дорогу к месту пожара и деревне Криводанова перекрыли ДПС. Здесь скопилось около 50 автомашин, большая часть людей — жители деревни. Люди не могут попасть домой с 19:00», — прокомментировал видео фотокорреспондент агентства. На кадрах видно, что на обочине скопилось большое количество автомобилей. Проезд им перекрывает наряд ДПС.

Ранее URA.RU сообщало, что днем участок Старотобольского тракта перекрыли из-за сильного задымления. В пресс-службе регионального УГИБДД попросили отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости.