Жителей тюменской деревни не пускают домой из-за пожара. Видео

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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Автодорога Тюмень-Криводанова была перекрыта ДПС из-за задымления Фото:

Под Тюменью жители деревни Криводанова не могут попасть домой из-за перекрытия автодороги. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU. Люди еще с вечера ждут возможности проехать.

«Дорогу к месту пожара и деревне Криводанова перекрыли ДПС. Здесь скопилось около 50 автомашин, большая часть людей — жители деревни. Люди не могут попасть домой с 19:00», — прокомментировал видео фотокорреспондент агентства. На кадрах видно, что на обочине скопилось большое количество автомобилей. Проезд им перекрывает наряд ДПС.

Ранее URA.RU сообщало, что днем участок Старотобольского тракта перекрыли из-за сильного задымления. В пресс-службе регионального УГИБДД попросили отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости.

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Под Тюменью жители деревни Криводанова не могут попасть домой из-за перекрытия автодороги. Об этом с места событий сообщил сотрудник URA.RU. Люди еще с вечера ждут возможности проехать. «Дорогу к месту пожара и деревне Криводанова перекрыли ДПС. Здесь скопилось около 50 автомашин, большая часть людей — жители деревни. Люди не могут попасть домой с 19:00», — прокомментировал видео фотокорреспондент агентства. На кадрах видно, что на обочине скопилось большое количество автомобилей. Проезд им перекрывает наряд ДПС. Ранее URA.RU сообщало, что днем участок Старотобольского тракта перекрыли из-за сильного задымления. В пресс-службе регионального УГИБДД попросили отложить поездки до локализации очага пожара и улучшения видимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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