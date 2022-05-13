Власти раскрыли предварительную причину пожара в тюменском селе

По предварительным данным, пожар произошел из-за перехода огня с других земель Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Причиной лесного пожара в районе поселка Криводанова Тюменской области, вероятно, стал переход огня с земель других категорий. Об этом сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

«Предварительная причина пожара — переход огня с земель иных категорий. Основной причиной всех природных пожаров является безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторожности при пользовании огнем и нарушают правила пожарной безопасности», — говорится в сообщении регионального департамента в telegram-канале.

В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что лесной пожар в районе поселка локализован. Также по данным региональной Госавтоинспекции движение по ранее перекрытой трассе Тюмень-Криводаново осуществляется в без ограничений.

Ранее URA.RU писало, что из-за природного пожара жителей Криводаново готовили к эвакуации. Также был перекрыт участок Старотобольского тракта из-за сильного задымления. К тушению возгорания на автодороге привлекли солдат.