13 мая 2022

Власти раскрыли предварительную причину пожара в тюменском селе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Старотобольском тракте. Тюмень
По предварительным данным, пожар произошел из-за перехода огня с других земель Фото:
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Причиной лесного пожара в районе поселка Криводанова Тюменской области, вероятно, стал переход огня с земель других категорий. Об этом сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

«Предварительная причина пожара — переход огня с земель иных категорий. Основной причиной всех природных пожаров является безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторожности при пользовании огнем и нарушают правила пожарной безопасности», — говорится в сообщении регионального департамента в telegram-канале.

В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что лесной пожар в районе поселка локализован. Также по данным региональной Госавтоинспекции движение по ранее перекрытой трассе Тюмень-Криводаново осуществляется в без ограничений.

Ранее URA.RU писало, что из-за природного пожара жителей Криводаново готовили к эвакуации. Также был перекрыт участок Старотобольского тракта из-за сильного задымления. К тушению возгорания на автодороге привлекли солдат.

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Причиной лесного пожара в районе поселка Криводанова Тюменской области, вероятно, стал переход огня с земель других категорий. Об этом сообщили в областном департаменте лесного комплекса. «Предварительная причина пожара — переход огня с земель иных категорий. Основной причиной всех природных пожаров является безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторожности при пользовании огнем и нарушают правила пожарной безопасности», — говорится в сообщении регионального департамента в telegram-канале. В пресс-службе МЧС Тюменской области отметили, что лесной пожар в районе поселка локализован. Также по данным региональной Госавтоинспекции движение по ранее перекрытой трассе Тюмень-Криводаново осуществляется в без ограничений. Ранее URA.RU писало, что из-за природного пожара жителей Криводаново готовили к эвакуации. Также был перекрыт участок Старотобольского тракта из-за сильного задымления. К тушению возгорания на автодороге привлекли солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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