Сотрудники «Азовстали» ищут работу в Тюменской области

Бывшие работники «Азовстали» пытаются получить работу в Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие работники металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, сейчас ищут работу в Тюменской области. Об этом рассказал инсайдер РБК Тюмень. Некоторые из них пока не могут получить работу.

«По информации Центра занятости региона, среди прибывающих есть много бывших работников металлургического завода „Азовсталь“. Некоторые из них сейчас оказались без документов, подтверждающих квалификацию и допуск к работе», — сообщает РБК Тюмень, ссылаясь на своего инсайдера, работающего в сфере найма персонала. Он также уточнил, что у беженцев есть возможность решить эту проблему, если они получат временное удостоверение. Сейчас оно выдается в течение трех дней.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине 24 февраля, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирных жителей от обстрелов ВСУ и националистов. После этого некоторые граждане Украины вынуждены были уехать из-за боевых действий. Часть из них предпочла временно перебраться на территорию РФ. По данным центра занятости Тюменской области, сейчас в регионе находится 461 беженец из ДНР, ЛНР и Украины

Ранее URA.RU сообщало, что тюменский единоросс Владимир Сбитнев вернулся из Мариуполя, где находится комбинат «Азовсталь». Он уезжал туда, чтобы возглавить волонтерский пункт. Во время общения с местными жителями они рассказывали ему о зверствах со стороны ВСУ.

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