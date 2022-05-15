15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Власти построят новую больницу в райцентре ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие II специализированной выставки-форума «Здравоохранение Урала – 2021». Екатеринбург, палата, больничная палата, клиника, больница, медицинское учреждение, больничная койка
Медучреждение рассчитано на 17 коек Фото:

Мобильное стационарное отделение построят в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Стартовая стоимость объекта почти полмиллиарда рублей, сообщается в размещенной на сайте госзакупок документации.

«Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания: «Стационарное отделение на 17 коек, с. Аксарка Приуральского района», — написано в объявлении на сайте Единой информационной системы закупок.

Разместил лот Департамент государственного заказа ЯНАО. Его Начальная, то есть максимальная, стоимость 460 млн рублей. Сейчас идет этап подачи заявок. Он продлится до 24 мая, после чего будет выбрана компания-подрядчик.

Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе ЯНАО построят медицинское учреждение. Новая участковая больница станет первой большой стройкой в Самбурге за 10 лет.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Мобильное стационарное отделение построят в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Стартовая стоимость объекта почти полмиллиарда рублей, сообщается в размещенной на сайте госзакупок документации. «Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания: «Стационарное отделение на 17 коек, с. Аксарка Приуральского района», — написано в объявлении на сайте Единой информационной системы закупок. Разместил лот Департамент государственного заказа ЯНАО. Его Начальная, то есть максимальная, стоимость 460 млн рублей. Сейчас идет этап подачи заявок. Он продлится до 24 мая, после чего будет выбрана компания-подрядчик. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе ЯНАО построят медицинское учреждение. Новая участковая больница станет первой большой стройкой в Самбурге за 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...