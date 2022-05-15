Власти построят новую больницу в райцентре ЯНАО

16 мая 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Медучреждение рассчитано на 17 коек Фото: Анна Майорова © URA.RU Мобильное стационарное отделение построят в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Стартовая стоимость объекта почти полмиллиарда рублей, сообщается в размещенной на сайте госзакупок документации. «Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания: «Стационарное отделение на 17 коек, с. Аксарка Приуральского района», — написано в объявлении на сайте Единой информационной системы закупок. Разместил лот Департамент государственного заказа ЯНАО. Его Начальная, то есть максимальная, стоимость 460 млн рублей. Сейчас идет этап подачи заявок. Он продлится до 24 мая, после чего будет выбрана компания-подрядчик. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе ЯНАО построят медицинское учреждение. Новая участковая больница станет первой большой стройкой в Самбурге за 10 лет. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Мобильное стационарное отделение построят в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Стартовая стоимость объекта почти полмиллиарда рублей, сообщается в размещенной на сайте госзакупок документации. «Поставка и монтаж мобильного (инвентарного) здания: «Стационарное отделение на 17 коек, с. Аксарка Приуральского района», — написано в объявлении на сайте Единой информационной системы закупок. Разместил лот Департамент государственного заказа ЯНАО. Его Начальная, то есть максимальная, стоимость 460 млн рублей. Сейчас идет этап подачи заявок. Он продлится до 24 мая, после чего будет выбрана компания-подрядчик. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленном селе ЯНАО построят медицинское учреждение. Новая участковая больница станет первой большой стройкой в Самбурге за 10 лет.