Жители города в ЯНАО остались без питьевой воды

Водовоз приезжает не по графику Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) жители пожаловались на то, что больше часа прождали водовоз, и ушли домой с пустыми канистрами. Воды на всех не хватило, сообщили горожане в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители нескольких подъездов дома по улице Первомайская, 59 остались без чистой воды. Прождав водовозку больше часа на улице (приехала позднее утвержденного графика), с пустыми емкостями вернулись домой, так как воды не хватило», — пишет анонимный автор поста.

«У нас тоже висит график на подъезде: привоз во вторник и четверг. Водовозка вместо четверга приезжает в пятницу», — делится в комментариях пользователь Наталья. «А никого не смущает что Лабытнанги круглый год без питьевой воды?», — возмущается Андрей Токарев.

В комментариях представитель администрации пообещал разобраться в ситуации. В случае подтверждения нарушения графика для подвоза воды будет выделена дополнительная машина.

Ранее URA.RU писало, что население Лабытнанги с 23 апреля перевели на привозную воду. Жители уже жаловались, что водовоз для них недоступен — вечером на месте стоянки воду набрать не дают, а в то время, когда машина подъезжает к домам, люди находятся на работе.