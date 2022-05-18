В пятницу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В выходные дни в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается сильный ветер, а местами будет идти мокрый снег и дождь. При этом в некоторых районах округа воздух прогреется до +18 градусов, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В пятницу, 20 мая, днем и ночью будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный от 8-13 м/с до 15-20 м/с. Температура воздуха достигнет +10 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков.

В субботу в ЯНАО будут небольшие осадки, а температура воздуха местами может достигать +14 градусов. Воскресенье станет самым теплым — днем температура вырастит до +18. Ветер северный 8-13 м/с, а в отдельных районах 15-20 м/с.

Ранее спасатели предупреждали жителей Ямала об аномальной жаре. Из-за жаркой погоды существовала высокая степень вероятности возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций.