В Кургане давление на бизнес оказалось меньше, чем в Москве

Курганская область вошла в десятку Индекса административного давления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла седьмое место в Индексе административного давления на бизнес по итогам 2021 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

«В четвертый раз замерил степень активности основных контрольных ведомств по отношению к бизнесу. Первая десятка в Индексе выглядит так: Смоленская область, Удмуртия, Адыгея, Татарстан, Ульяновская область, Республика Алтай, Курганская область, Москва, Севастополь, Челябинская область», — говорится в посте Титова. При этом высокое расположение регионов в рейтинге говорит о наименьшей нагрузке со стороны ведомств на предпринимателей.

Для составления индекса была изучена работа территориальных органов девяти федеральных ведомств, в том числе Роспотребнадзора, МЧС, Роструда и Ространснадзора. Измерения проходили по трем критериям: доля профилактических мероприятий от общего числа, доля предупреждений от общего числа наказаний (чем их больше, тем лучше), а также доля организаций и ИП, подвергнутых надзору и контролю, от общего числа подконтрольных субъектов (чем их меньше, тем лучше).

По словам Титова, ситуация в 2022 значительно отличается от прошлого года из-за нового моратория и закона о госконтроле. Поэтому выводы по текущей ситуации будут позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в условиях санкций курганские предприниматели возвращаются к ведению бизнеса по системе Советского союза. Разговор о создании кооперации между крестьянско-фермерскими хозяйствами и фермерами ведется уже 12 лет.