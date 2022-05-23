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21 мая 2022

Денег в бюджете ЯНАО оказалось больше, чем планировалось

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник, дума, областная дума
Депутаты рассмотрят закон об исполнении бюджета 27 мая Фото:

По итогам 2021 года бюджет ЯНАО исполнен с профицитом в 19,1 млрд рублей, хотя на прошлый год был заложен и принят дефицитный бюджет. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания региона.

«Депутаты рассматривают отчет об исполнении окружного бюджета за 2021 год на расширенном заседании комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам. Бюджет округа был исполнен со значительным профицитом — 19,1 млрд рублей при плановом 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все социальные гарантии были реализованы. Кроме того, удалось расширить и проиндексировать льготы.

Ранее сообщалось, что бюджета ЯНАО с 2021 года будет дефицитным. На это повлияла пандемия коронавируса.

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По итогам 2021 года бюджет ЯНАО исполнен с профицитом в 19,1 млрд рублей, хотя на прошлый год был заложен и принят дефицитный бюджет. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания региона. «Депутаты рассматривают отчет об исполнении окружного бюджета за 2021 год на расширенном заседании комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам. Бюджет округа был исполнен со значительным профицитом — 19,1 млрд рублей при плановом 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что все социальные гарантии были реализованы. Кроме того, удалось расширить и проиндексировать льготы. Ранее сообщалось, что бюджета ЯНАО с 2021 года будет дефицитным. На это повлияла пандемия коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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