Денег в бюджете ЯНАО оказалось больше, чем планировалось

Депутаты рассмотрят закон об исполнении бюджета 27 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам 2021 года бюджет ЯНАО исполнен с профицитом в 19,1 млрд рублей, хотя на прошлый год был заложен и принят дефицитный бюджет. Об этом сообщается в telegram-канале законодательного собрания региона.

«Депутаты рассматривают отчет об исполнении окружного бюджета за 2021 год на расширенном заседании комитета заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам. Бюджет округа был исполнен со значительным профицитом — 19,1 млрд рублей при плановом 2,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все социальные гарантии были реализованы. Кроме того, удалось расширить и проиндексировать льготы.

Ранее сообщалось, что бюджета ЯНАО с 2021 года будет дефицитным. На это повлияла пандемия коронавируса.