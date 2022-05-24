УФСИН призывает тюменских школьников пойти в надзиратели

25 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСИН рассказывают тюменским школьникам о плюсах работы в уголовно-исполнительной системе Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменских школьников агитируют за поступление в учебные заведения ФСИН с дальнейшим трудоустройством в учреждения уголовно-исполнительной системе региона. Об этом URA.RU сообщил глава регионального управления пенитенциарной службы Дмитрий Рупп. Он уточнил, что на сегодняшний день некомплект сотрудников УФСИН России по Тюменской области является минимальным. «Сотрудники УФСИН России по Тюменской области и подведомственных учреждений проводят работу в общеобразовательных школах города, информируя учащихся о возможности поступления в ведомственные образовательные организации ФСИН России. По окончании их молодые специалисты получат не только высшее профессиональное образование, но и гарантированное трудоустройство в уголовно-исполнительной системе региона», — указано в ответе Руппа на информационный запрос редакции. Глава регионального управления ФСИН добавил, что на данный момент в Тюменской области наблюдается минимальный некомплект сотрудников младшего, среднего и старшего состава. «В УФСИН России по Тюменской области проводится регулярная работа по набору кандидатов на вакантные должности: налажено взаимодействие с Центром занятости населения, проводятся встречи с выпускниками вузов. Информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте ведомства и в социальных сетях», — сообщили URA.RU в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что полковник внутренней службы Дмитрий Рупп был назначен на должность главы УФСИН по Тюменской области. По данным источников агентства, одной из ключевых задач, которую ему предстоит решить в ближайшее время, является острая нехватка кадров.

Тюменских школьников агитируют за поступление в учебные заведения ФСИН с дальнейшим трудоустройством в учреждения уголовно-исполнительной системе региона. Об этом URA.RU сообщил глава регионального управления пенитенциарной службы Дмитрий Рупп. Он уточнил, что на сегодняшний день некомплект сотрудников УФСИН России по Тюменской области является минимальным. «Сотрудники УФСИН России по Тюменской области и подведомственных учреждений проводят работу в общеобразовательных школах города, информируя учащихся о возможности поступления в ведомственные образовательные организации ФСИН России. По окончании их молодые специалисты получат не только высшее профессиональное образование, но и гарантированное трудоустройство в уголовно-исполнительной системе региона», — указано в ответе Руппа на информационный запрос редакции. Глава регионального управления ФСИН добавил, что на данный момент в Тюменской области наблюдается минимальный некомплект сотрудников младшего, среднего и старшего состава. «В УФСИН России по Тюменской области проводится регулярная работа по набору кандидатов на вакантные должности: налажено взаимодействие с Центром занятости населения, проводятся встречи с выпускниками вузов. Информация о вакантных должностях размещается на официальном сайте ведомства и в социальных сетях», — сообщили URA.RU в УФСИН по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что полковник внутренней службы Дмитрий Рупп был назначен на должность главы УФСИН по Тюменской области. По данным источников агентства, одной из ключевых задач, которую ему предстоит решить в ближайшее время, является острая нехватка кадров.