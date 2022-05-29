29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В ЯНАО ищут мужчину, пропавшего на автомобиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина уехал 24 мая 2022 года на автомобиле Daewoo Nexia вишневого цвета в неизвестном направлении Фото:

Спасатели ЯНАО разыскивают жителя Ноябрьска, который выехал на автомобиле в неизвестном направлении и пропал. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Коротеев Василий Анатольевич, 40 лет, Ноябрьск, ЯНАО. Уехал 24 мая 2022 года на автомобиле Daewoo Nexia вишневого цвета в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина был одет в олимпийку красного цвета с бело-синими вставками, синие спортивные штаны и кроссовки такого же цвета. В ориентировке указано, что пропавший имеет нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Рост мужчины составляет 175 см. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что ответ подготовят позже.

Поиск человека
Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Спасатели ЯНАО разыскивают жителя Ноябрьска, который выехал на автомобиле в неизвестном направлении и пропал. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Коротеев Василий Анатольевич, 40 лет, Ноябрьск, ЯНАО. Уехал 24 мая 2022 года на автомобиле Daewoo Nexia вишневого цвета в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина был одет в олимпийку красного цвета с бело-синими вставками, синие спортивные штаны и кроссовки такого же цвета. В ориентировке указано, что пропавший имеет нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Рост мужчины составляет 175 см. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что ответ подготовят позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...