Мужчина уехал 24 мая 2022 года на автомобиле Daewoo Nexia вишневого цвета в неизвестном направлении Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спасатели ЯНАО разыскивают жителя Ноябрьска, который выехал на автомобиле в неизвестном направлении и пропал. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Коротеев Василий Анатольевич, 40 лет, Ноябрьск, ЯНАО. Уехал 24 мая 2022 года на автомобиле Daewoo Nexia вишневого цвета в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина был одет в олимпийку красного цвета с бело-синими вставками, синие спортивные штаны и кроссовки такого же цвета. В ориентировке указано, что пропавший имеет нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Рост мужчины составляет 175 см. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО. Там сообщили, что ответ подготовят позже.