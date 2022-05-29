С 2010 года население Тюменской области выросло на 19%

Ожидается, что Тюмень станет миллионником к 2028 году
С 2010 года число Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) выросло на 19,5%. Эти данные получены по итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.
«Тюменская область — 1,602 млн человек. В 2021 году к 2010 году в процентах — 119,5», — приводит данные переписи «Российская газета».
Число городских жителей региона составило 1,081 млн человек, сельских — 521 тысяча человек. Ранее URA.RU писало, что региональные власти применяют законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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