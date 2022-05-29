29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

С 2010 года население Тюменской области выросло на 19%

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Ожидается, что Тюмень станет миллионником к 2028 году Фото:

С 2010 года число Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) выросло на 19,5%. Эти данные получены по итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.

«Тюменская область — 1,602 млн человек. В 2021 году к 2010 году в процентах — 119,5», — приводит данные переписи «Российская газета».

Число городских жителей региона составило 1,081 млн человек, сельских — 521 тысяча человек. Ранее URA.RU писало, что региональные власти применяют законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

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С 2010 года число Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) выросло на 19,5%. Эти данные получены по итогам Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году. «Тюменская область — 1,602 млн человек. В 2021 году к 2010 году в процентах — 119,5», — приводит данные переписи «Российская газета». Число городских жителей региона составило 1,081 млн человек, сельских — 521 тысяча человек. Ранее URA.RU писало, что региональные власти применяют законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень городом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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