В Кургане ищут свидетелей смертельного ДТП

В Кургане ищут свидетелей ДТП, в результате которого погиб пешеход (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кургане сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в результате которой погиб пешеход. По данным сообщения пресс-службы ГИБДД города Кургана, водитель Subaru Legacy Outback совершил наезд на пешехода во дворе дома по улице Кирова. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

«21.05.2022 года, в 00:30 минут, водитель, 1987 года рождения, управляя автомобилем Subaru Legacy Outback, во дворе дома № 98 „А“, по улице Кирова, допустил наезд на пешехода — мужчину, 1969 года рождения. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался в БСМП г. Кургана», — указано в сообщении.

Свидетелей данного происшествия просят обратиться в следственное управление УМВД России по городу Кургану по телефону 77-52-30. А также по адресу: город Курган, проспект Маршала Голикова, 25, кабинет № 226.