Тюменские власти намекнули на подорожание стоимости проезда

04 июня 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Стоимость проезда на общественном транспорте может измениться из-за увеличения эксплуатационных расходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость проезда в общественном транспорте города Тюмени может измениться из-за увеличения расходов, связанных с перевозками. Об этом сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации. «Увеличение эксплуатационных расходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок, обусловленных изменением экономических условий 2022 года (рост стоимости автошин, запасных частей, смазочных материалов, транспортных средств), несомненно, повлечет за собой необходимость пересмотра существующих подходов при определении тарифов», — рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени изданию 72.RU. Однако власти заверили, что при изменении стоимости будет учитываться социальная направленность тарифа, которая обеспечивает доступность услуг общественного транспорта для граждан Тюмени. В департаменте также уточнили, что расчет стоимости услуг на поездки в автобусах на период 2024—2026 годов проведут после разработки параметров обслуживания маршрутной сети, а это произойдет в 2023 году. До этого момента информации о величине тарифа не появится. Ранее URA.RU сообщало о том, что в январе этого года стоимость проезда на общественном транспорте в Тюмени выросла на 1 рубль. Для покупки билета с помощью безналичного расчета нужно заплатить 28 рублей, а с наличным — 29 рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Стоимость проезда в общественном транспорте города Тюмени может измениться из-за увеличения расходов, связанных с перевозками. Об этом сообщил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации. «Увеличение эксплуатационных расходов, связанных с осуществлением регулярных перевозок, обусловленных изменением экономических условий 2022 года (рост стоимости автошин, запасных частей, смазочных материалов, транспортных средств), несомненно, повлечет за собой необходимость пересмотра существующих подходов при определении тарифов», — рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени изданию 72.RU. Однако власти заверили, что при изменении стоимости будет учитываться социальная направленность тарифа, которая обеспечивает доступность услуг общественного транспорта для граждан Тюмени. В департаменте также уточнили, что расчет стоимости услуг на поездки в автобусах на период 2024—2026 годов проведут после разработки параметров обслуживания маршрутной сети, а это произойдет в 2023 году. До этого момента информации о величине тарифа не появится. Ранее URA.RU сообщало о том, что в январе этого года стоимость проезда на общественном транспорте в Тюмени выросла на 1 рубль. Для покупки билета с помощью безналичного расчета нужно заплатить 28 рублей, а с наличным — 29 рублей.