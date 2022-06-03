Тюменка пожаловалась губернатору на выдачу пособия без индексации

04 июня 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Тюменка пожаловалась на размер детских выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительнице Тюменской области в июне выплатили пособие на детей без учета обещанной индексации. Об этом женщина написала в комментариях к посту губернатора области Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Поражают странности по поводу пособий на детей на первого ребенка до трех лет. Везде трезвонят, что с 1.06.2022 увеличился МРОТ на 10%, в итоге за июнь пришло пособие по-старому — 12497,98. В социальной защите на вопрос о доплате ответили: „Информации по индексации пособий на детей нет!“ Здорово?!» — написала Ольга Ш. В департаменте соцразвития Тюменской области ответили на жалобу женщины. «За июнь 2022 все выплатные документы уже были сформированы к 1 числу, поэтому пособие поступило в прежнем размере. Сейчас ведутся работы по индексации выплат в автоматическом режиме. Доплата за июнь будет позже. Информация до населения будет доведена через СМИ», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на 10% подняли прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 919 рублей. Распоряжение об увеличении пособий для россиян на 10% ранее отдал президент России Владимир Путин. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жительнице Тюменской области в июне выплатили пособие на детей без учета обещанной индексации. Об этом женщина написала в комментариях к посту губернатора области Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Поражают странности по поводу пособий на детей на первого ребенка до трех лет. Везде трезвонят, что с 1.06.2022 увеличился МРОТ на 10%, в итоге за июнь пришло пособие по-старому — 12497,98. В социальной защите на вопрос о доплате ответили: „Информации по индексации пособий на детей нет!“ Здорово?!» — написала Ольга Ш. В департаменте соцразвития Тюменской области ответили на жалобу женщины. «За июнь 2022 все выплатные документы уже были сформированы к 1 числу, поэтому пособие поступило в прежнем размере. Сейчас ведутся работы по индексации выплат в автоматическом режиме. Доплата за июнь будет позже. Информация до населения будет доведена через СМИ», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на 10% подняли прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 919 рублей. Распоряжение об увеличении пособий для россиян на 10% ранее отдал президент России Владимир Путин.