03 июня 2022
02 июня 2022

Тюменка пожаловалась губернатору на выдачу пособия без индексации

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Тюменка пожаловалась на размер детских выплат Фото:

Жительнице Тюменской области в июне выплатили пособие на детей без учета обещанной индексации. Об этом женщина написала в комментариях к посту губернатора области Александра Моора в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте! Поражают странности по поводу пособий на детей на первого ребенка до трех лет. Везде трезвонят, что с 1.06.2022 увеличился МРОТ на 10%, в итоге за июнь пришло пособие по-старому — 12497,98. В социальной защите на вопрос о доплате ответили: „Информации по индексации пособий на детей нет!“ Здорово?!» — написала Ольга Ш.

В департаменте соцразвития Тюменской области ответили на жалобу женщины. «За июнь 2022 все выплатные документы уже были сформированы к 1 числу, поэтому пособие поступило в прежнем размере. Сейчас ведутся работы по индексации выплат в автоматическом режиме. Доплата за июнь будет позже. Информация до населения будет доведена через СМИ», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на 10% подняли прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 919 рублей. Распоряжение об увеличении пособий для россиян на 10% ранее отдал президент России Владимир Путин.

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Жительнице Тюменской области в июне выплатили пособие на детей без учета обещанной индексации. Об этом женщина написала в комментариях к посту губернатора области Александра Моора в соцсети «ВКонтакте». «Здравствуйте! Поражают странности по поводу пособий на детей на первого ребенка до трех лет. Везде трезвонят, что с 1.06.2022 увеличился МРОТ на 10%, в итоге за июнь пришло пособие по-старому — 12497,98. В социальной защите на вопрос о доплате ответили: „Информации по индексации пособий на детей нет!“ Здорово?!» — написала Ольга Ш. В департаменте соцразвития Тюменской области ответили на жалобу женщины. «За июнь 2022 все выплатные документы уже были сформированы к 1 числу, поэтому пособие поступило в прежнем размере. Сейчас ведутся работы по индексации выплат в автоматическом режиме. Доплата за июнь будет позже. Информация до населения будет доведена через СМИ», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области на 10% подняли прожиточный минимум. Теперь он составляет 13 919 рублей. Распоряжение об увеличении пособий для россиян на 10% ранее отдал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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