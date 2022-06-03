Директора курганской школы наказали за попытку обогатиться

Следователи предположили, что с детьми знакомый экс-директора ДЮСШ заниматься не планировал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший директор детской спортшколы в Макушинском районе (Курганская область) трудоустроил своего приятеля, хотя последний к исполнению своих обязанностей так и не приступил. Мужчине был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о растрате денежных средств.

«Бывший директор МКУДО „Макушинская ДЮСШ“ фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инструктора по физической культуре. Своим подчиненным дал указания о начислении фиктивному работнику заработной платы и иных выплат, которые в дальнейшем лично получал в кассе учреждения и присваивал их», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Всего экс-директор присвоил более 250 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа (300 тысяч рублей) с рассрочкой на 24 месяца по 12 500.