03 июня 2022

Директора курганской школы наказали за попытку обогатиться

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи предположили, что с детьми знакомый экс-директора ДЮСШ заниматься не планировал Фото:

Бывший директор детской спортшколы в Макушинском районе (Курганская область) трудоустроил своего приятеля, хотя последний к исполнению своих обязанностей так и не приступил. Мужчине был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о растрате денежных средств.

«Бывший директор МКУДО „Макушинская ДЮСШ“ фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инструктора по физической культуре. Своим подчиненным дал указания о начислении фиктивному работнику заработной платы и иных выплат, которые в дальнейшем лично получал в кассе учреждения и присваивал их», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области.

Всего экс-директор присвоил более 250 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа (300 тысяч рублей) с рассрочкой на 24 месяца по 12 500.

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Бывший директор детской спортшколы в Макушинском районе (Курганская область) трудоустроил своего приятеля, хотя последний к исполнению своих обязанностей так и не приступил. Мужчине был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о растрате денежных средств. «Бывший директор МКУДО „Макушинская ДЮСШ“ фиктивно трудоустроил своего знакомого на должность инструктора по физической культуре. Своим подчиненным дал указания о начислении фиктивному работнику заработной платы и иных выплат, которые в дальнейшем лично получал в кассе учреждения и присваивал их», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры Курганской области. Всего экс-директор присвоил более 250 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде штрафа (300 тысяч рублей) с рассрочкой на 24 месяца по 12 500.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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