«Магнолия» и сад КГУ — все: Курган остался без собственных цветов к 8 марта

Курганские теплицы перестали выращивать цветы к 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплицы Кургана перестали выращивать тюльпаны
Теплицы Кургана перестали выращивать тюльпаны Фото:

В Кургане перестали выращивать цветы к 8 марта. Теплицы компании «Магнолия» и Ботанический сад КГУ в этом году не запущены в работу. Об этом URA.RU рассказал источник близкий к цветочному бизнесу.

«„Магнолия“ из-за судебных разбирательств и разделения бизнеса после смерти собственника ничего не высаживала. Хотя раньше они всегда выращивали к 8 марта тюльпаны и другие луковичные. Ботанический сад КГУ тоже не вырастил цветы к празднику», — говорит источник.

Связаться с представителями агрофирмы «Магнолия» оперативно URA.RU не удалось: на звонки по телефону компании, указанному в открытых данных, никто не ответил. Сотрудница Ботанического сада КГУ подтвердила, что тюльпаны в этом году не выращивали, но саженцы других растений, в том числе садовых цветов, в продаже появятся позже.

Бывший сотрудник сада КГУ сообщил, что выращивать тюльпаны к празднику выгодно. Например, в 2022 году специалисты ботанического сада высадили около 2000 тюльпанов 12 сортов голландской селекции на продажу. Ранние сорта зацвели к началу марта. Однако вуз не является коммерческим предприятием, чтобы целенаправленно этим заниматься. По мнению экс-сотрудника, КГУ не ставит задач по развитию Ботанического сада в этом направлении.

В январе в Курганском государственном университете завершили восстановление оранжереи Ботанического сада, пострадавшей в результате наводнения прошлого года. В пресс-служба КГУ также отметили, что в Ботаническом саду выращивают на продажу комнатные растения (вегетативные колеусы, сансевиерии и др.), цветочную и овощную рассаду.

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В Кургане перестали выращивать цветы к 8 марта. Теплицы компании «Магнолия» и Ботанический сад КГУ в этом году не запущены в работу. Об этом URA.RU рассказал источник близкий к цветочному бизнесу. «„Магнолия“ из-за судебных разбирательств и разделения бизнеса после смерти собственника ничего не высаживала. Хотя раньше они всегда выращивали к 8 марта тюльпаны и другие луковичные. Ботанический сад КГУ тоже не вырастил цветы к празднику», — говорит источник. Связаться с представителями агрофирмы «Магнолия» оперативно URA.RU не удалось: на звонки по телефону компании, указанному в открытых данных, никто не ответил. Сотрудница Ботанического сада КГУ подтвердила, что тюльпаны в этом году не выращивали, но саженцы других растений, в том числе садовых цветов, в продаже появятся позже. Бывший сотрудник сада КГУ сообщил, что выращивать тюльпаны к празднику выгодно. Например, в 2022 году специалисты ботанического сада высадили около 2000 тюльпанов 12 сортов голландской селекции на продажу. Ранние сорта зацвели к началу марта. Однако вуз не является коммерческим предприятием, чтобы целенаправленно этим заниматься. По мнению экс-сотрудника, КГУ не ставит задач по развитию Ботанического сада в этом направлении. В январе в Курганском государственном университете завершили восстановление оранжереи Ботанического сада, пострадавшей в результате наводнения прошлого года. В пресс-служба КГУ также отметили, что в Ботаническом саду выращивают на продажу комнатные растения (вегетативные колеусы, сансевиерии и др.), цветочную и овощную рассаду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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