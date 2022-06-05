Украинцам показали интервью с Путиным вместо футбола

06 июня 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Жителям Украины были показаны репортаж из ДНР и отрывок из интервью с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу 5 июня играла в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Уэльса. При этом местное телевидение транслировало вместо футбольного матча репортажи из ДНР, а также отрывок из нового интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. На это украинцы указали в соцсетях. Сборная Украины по футболу проиграла в матче со сборной Уэльса со счетом 1:0 и лишилась возможности выйти на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Все дело в промахе футболиста сборной Украины — он забил единственный мяч в собственные ворота. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Жителям Украины вместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса стали показывать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сборная Украины по футболу 5 июня играла в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Уэльса. При этом местное телевидение транслировало вместо футбольного матча репортажи из ДНР, а также отрывок из нового интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. На это украинцы указали в соцсетях. Сборная Украины по футболу проиграла в матче со сборной Уэльса со счетом 1:0 и лишилась возможности выйти на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Все дело в промахе футболиста сборной Украины — он забил единственный мяч в собственные ворота.