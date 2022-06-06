06 июня 2022
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В Салехарде и Ноябрьске появятся новые производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба
Запуск сыроварни в Салехарде — один из пяти новых инвестиционных проектов Фото:

В Салехарде, Ноябрьске и Губкинском появятся новые производства. Сопровождение инвестпроектов поручено центру «Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Среди инвестпроектов — создание молочного перерабатывающего предприятия по производству сыров в Салехарде, модернизация мясо-молочной фермы и строительство здания бытового обслуживания в Губкинском. В Ноябрьске будет открыт автотехцентр и построен торговый центр», — сообщается на портале окружного правительства.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определил эти задачи, как приоритетные. В процессе реализации проектов планируется создать 47 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проекты составляет более 220 млн. рублей.

Ранее URA.RU рассказало о производстве сыра «Рокфор» в Ноябрьске. Сельхозкомплекс «Ноябрьский» способен производить 450 кг. этого вида продукции ежемесячно.

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В Салехарде, Ноябрьске и Губкинском появятся новые производства. Сопровождение инвестпроектов поручено центру «Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Среди инвестпроектов — создание молочного перерабатывающего предприятия по производству сыров в Салехарде, модернизация мясо-молочной фермы и строительство здания бытового обслуживания в Губкинском. В Ноябрьске будет открыт автотехцентр и построен торговый центр», — сообщается на портале окружного правительства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определил эти задачи, как приоритетные. В процессе реализации проектов планируется создать 47 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проекты составляет более 220 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало о производстве сыра «Рокфор» в Ноябрьске. Сельхозкомплекс «Ноябрьский» способен производить 450 кг. этого вида продукции ежемесячно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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