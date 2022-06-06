В Салехарде и Ноябрьске появятся новые производства

07 июня 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Запуск сыроварни в Салехарде — один из пяти новых инвестиционных проектов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Салехарде, Ноябрьске и Губкинском появятся новые производства. Сопровождение инвестпроектов поручено центру «Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Среди инвестпроектов — создание молочного перерабатывающего предприятия по производству сыров в Салехарде, модернизация мясо-молочной фермы и строительство здания бытового обслуживания в Губкинском. В Ноябрьске будет открыт автотехцентр и построен торговый центр», — сообщается на портале окружного правительства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определил эти задачи, как приоритетные. В процессе реализации проектов планируется создать 47 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проекты составляет более 220 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало о производстве сыра «Рокфор» в Ноябрьске. Сельхозкомплекс «Ноябрьский» способен производить 450 кг. этого вида продукции ежемесячно. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Салехарде, Ноябрьске и Губкинском появятся новые производства. Сопровождение инвестпроектов поручено центру «Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Среди инвестпроектов — создание молочного перерабатывающего предприятия по производству сыров в Салехарде, модернизация мясо-молочной фермы и строительство здания бытового обслуживания в Губкинском. В Ноябрьске будет открыт автотехцентр и построен торговый центр», — сообщается на портале окружного правительства. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов определил эти задачи, как приоритетные. В процессе реализации проектов планируется создать 47 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проекты составляет более 220 млн. рублей. Ранее URA.RU рассказало о производстве сыра «Рокфор» в Ноябрьске. Сельхозкомплекс «Ноябрьский» способен производить 450 кг. этого вида продукции ежемесячно.