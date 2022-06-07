Наркокурьер, задержанный в Кургане, рассказал о связи с СБУ

08 июня 2022 в 07:11 Размер текста - 17 +

Украинского наркокурьера, завербованного СБУ, задержали в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Украинский наркокурьер, попавшийся в 2015 году в Кургане с крупной партией наркотиков, признался, что его завербовали сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины), впоследствии курировавшие оптовое распространение наркотиков в России. Об этом отсидевший свой срок наркокурьер сообщил РИА «Новости». Уроженец Украины живет в России с 2000 года. У него прогорел бизнес, и тогда знакомый из СБУ в 2014 году предложил ему перевозить наркотики по территории РФ. Сначала мужчина отказался, но силовики пообещали проблемы оставшимся на Украине родителям. Ему пришлось согласиться. «Никто никогда меня не останавливал. <…> [Куратор] мне говорил, что та схема, по которой я работаю, идеальная и что там проколов быть не может, что я если проколюсь, то только по своей ошибке. <…> Задержали, когда, взяв очередную закладку в Москве, я направлялся в город Красноярск. По пути на Урале меня остановили, это был город Курган, и там уже произошло мое задержание», — сообщил в интервью детали своей работы бывший наркокурьер. Возить товар по России мужчина начал с мелких партий. Затем ему доверили оптовую перевозку запрещенного груза. С таким 20-килограммовым багажом его и задержали в декабре 2015 года в Кургане. Помимо пакетов с наркотиками в багажнике, полицейские нашли у курьера два ноутбука, четыре сотовых телефона. Позже, сотрудничая со следствием, мужчина передал сотрудникам три автомобиля, 1 млн рублей и 800 долларов. В Кургане наркокурьера приговорили к 7 годам лишения свободы. Он освободился по УДО в конце 2021 года. Украинец признается, что бывшие кураторы по наркотрафику с ним не связывались с момента задержания. Также он сообщил, что у сотрудников СБУ в России налаженная сеть наркотрафика. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Украинский наркокурьер, попавшийся в 2015 году в Кургане с крупной партией наркотиков, признался, что его завербовали сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины), впоследствии курировавшие оптовое распространение наркотиков в России. Об этом отсидевший свой срок наркокурьер сообщил РИА «Новости». Уроженец Украины живет в России с 2000 года. У него прогорел бизнес, и тогда знакомый из СБУ в 2014 году предложил ему перевозить наркотики по территории РФ. Сначала мужчина отказался, но силовики пообещали проблемы оставшимся на Украине родителям. Ему пришлось согласиться. «Никто никогда меня не останавливал. <…> [Куратор] мне говорил, что та схема, по которой я работаю, идеальная и что там проколов быть не может, что я если проколюсь, то только по своей ошибке. <…> Задержали, когда, взяв очередную закладку в Москве, я направлялся в город Красноярск. По пути на Урале меня остановили, это был город Курган, и там уже произошло мое задержание», — сообщил в интервью детали своей работы бывший наркокурьер. Возить товар по России мужчина начал с мелких партий. Затем ему доверили оптовую перевозку запрещенного груза. С таким 20-килограммовым багажом его и задержали в декабре 2015 года в Кургане. Помимо пакетов с наркотиками в багажнике, полицейские нашли у курьера два ноутбука, четыре сотовых телефона. Позже, сотрудничая со следствием, мужчина передал сотрудникам три автомобиля, 1 млн рублей и 800 долларов. В Кургане наркокурьера приговорили к 7 годам лишения свободы. Он освободился по УДО в конце 2021 года. Украинец признается, что бывшие кураторы по наркотрафику с ним не связывались с момента задержания. Также он сообщил, что у сотрудников СБУ в России налаженная сеть наркотрафика. Ранее Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.