Тюменских депутатов накажут за махинации с декларациями о доходах. Список мер

08 июня 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

За недостоверные сведения в декларации депутат может быть лишен мандата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Тюменской облдумы могут быть лишены мандата за неоднократное внесение недостоверных сведений в декларации о доходах. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Проектом предусматриваются новые меры ответственности за нарушения депутатом областной думы определенных ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, а также за предоставление ими заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в документе. Меры законопроектом определены следующие: предупреждение;

освобождение от занимаемой должности в Тюменской областной думе без прекращения депутатских полномочий с лишением права занимать должности в Тюменской областной думе с момента принятия решения о применении к депутату областной думы меры ответственности до прекращения срока его полномочий;

запрет занимать должности в Тюменской областной думе до прекращения срока его полномочий. Кроме того, согласно тексту документа, за неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства полномочия депутата могут быть прекращены досрочно. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало о самых богатых депутатах Тюменской облдумы. Больше всего в 2021 году — 92,2 млн рублей — заработал единоросс Игорь Нак. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Депутаты Тюменской облдумы могут быть лишены мандата за неоднократное внесение недостоверных сведений в декларации о доходах. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального парламента. «Проектом предусматриваются новые меры ответственности за нарушения депутатом областной думы определенных ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, а также за предоставление ими заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в документе. Меры законопроектом определены следующие: Кроме того, согласно тексту документа, за неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства полномочия депутата могут быть прекращены досрочно. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Ранее URA.RU писало о самых богатых депутатах Тюменской облдумы. Больше всего в 2021 году — 92,2 млн рублей — заработал единоросс Игорь Нак.