08 июня 2022

Курганцы устали ждать выкупа школы и написали письмо Шумкову

© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , пешеходный переход, кетово, школа, кетовский район
Курганцы беспокоятся из-за отсутствия информации по вопросу о выкупе Кетовской школы Фото:

Родительский комитет Курганской области обратился к губернатору Вадиму Шумкову и руководителю компании «Эверест» с просьбой проинформировать о решениях по вопросу выкупа новой Кетовской школы у застройщика. Родители школьников беспокоятся в селе растет напряженность, сообщает родкомитет в своей группе соцсети «ВКонтакте».

«В связи с нарастающей напряженностью среди родителей учеников и педагогов Кетовской СОШ, а также по многочисленным обращениям родительской общественности по вопросу о выкупе нового здания школы на 1100 мест в с. Кетово Родительский комитет Курганской области сделал запросы на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а также в адрес компании-застройщика ООО „Эверест“ с просьбой проинформировать о результатах деятельности рабочей группы и ходе переговорного процесса. По мере получения ответов мы будем оперативно информировать жителей о текущей ситуации и в случае необходимости вновь обращаться за помощью в федеральные органы власти», — говорится в сообщении родкомитета.

В обращении родкомитет просит информацию о ходе решения вопроса по Кетовской школе. Запросы направил председатель организации Юрий Леонов. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации материала ответ не поступил.

URA.RU писало, что с 2019 года в селе Кетово не работает новая школа, построенная компанией «Эверест». Власти отказались выкупать новую школу за 1,1 млрд рублей, так как область оценила ее в 738 млн рублей. В 2021 году созданный родительский комитет провел серию пикетов в Кургане, Екатеринбурге и в Москве с просьбой помочь открыть школу в Кетово. Ситуация обострилась, власти обвинили активистов в разжигании скандала вокруг этой темы. После того, как активисты и застройщик принесли публичные извинения, была создана рабочая группа с участием администрации Кетовского района и представителей компании-застройщика. Губернатор Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации. По данным инсайдера, школу могут выкупить после переоценки.

Родительский комитет направил губернатору Вадиму Шумкову запрос по Кетовской школе
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Родительский комитет Курганской области обратился к губернатору Вадиму Шумкову и руководителю компании «Эверест» с просьбой проинформировать о решениях по вопросу выкупа новой Кетовской школы у застройщика. Родители школьников беспокоятся в селе растет напряженность, сообщает родкомитет в своей группе соцсети «ВКонтакте». «В связи с нарастающей напряженностью среди родителей учеников и педагогов Кетовской СОШ, а также по многочисленным обращениям родительской общественности по вопросу о выкупе нового здания школы на 1100 мест в с. Кетово Родительский комитет Курганской области сделал запросы на имя губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а также в адрес компании-застройщика ООО „Эверест“ с просьбой проинформировать о результатах деятельности рабочей группы и ходе переговорного процесса. По мере получения ответов мы будем оперативно информировать жителей о текущей ситуации и в случае необходимости вновь обращаться за помощью в федеральные органы власти», — говорится в сообщении родкомитета. В обращении родкомитет просит информацию о ходе решения вопроса по Кетовской школе. Запросы направил председатель организации Юрий Леонов. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации материала ответ не поступил. URA.RU писало, что с 2019 года в селе Кетово не работает новая школа, построенная компанией «Эверест». Власти отказались выкупать новую школу за 1,1 млрд рублей, так как область оценила ее в 738 млн рублей. В 2021 году созданный родительский комитет провел серию пикетов в Кургане, Екатеринбурге и в Москве с просьбой помочь открыть школу в Кетово. Ситуация обострилась, власти обвинили активистов в разжигании скандала вокруг этой темы. После того, как активисты и застройщик принесли публичные извинения, была создана рабочая группа с участием администрации Кетовского района и представителей компании-застройщика. Губернатор Вадим Шумков поручил найти механизм урегулирования ситуации. По данным инсайдера, школу могут выкупить после переоценки.
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