К обороне порта Очаково было привлечено лишь два боевых корабля Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Порт Очаково в одноименном городе Николаевской области остался без обороны, корабли Военно-морских сил Украины покинули зону боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«К обороне Очакова было привлечено всего два корабля ВМСУ. „Винница“ затоплен. По „Юрию Олефиренко“ принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», — пишет ТАСС.

Ранее Россия организовывала гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из порта Очаково, пишет «Национальная служба новостей». Источник ТАСС также заявил, что российская армия освободила район Кинбурнской косы в Николаевской области.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. 9 июня власти Донецкой народной республики объявили о начале наступления на Славянск, пишет RT.

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