09 июня 2022

В Кургане сообщили о гибели разведчика-санитара на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
В Курганской области простились с разведчиком-санитаром Иваном Мирских, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шумихинском районе Курганской области простились с рядовым, разведчиком-санитаром группы специального назначения Иваном Мирских, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Шумихинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили.

«Иван Андреевич погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Преподаватели школы № 9, Шумихинского аграрно-строительного колледжа, одноклассники и друзья помнят Ивана чутким, справедливым, целеустремленным, отзывчивым, добродушным, смелым и упорным человеком», — говорится в сообщении. Администрация Шумихи также выразила соболезнования семье, близким и родным военнослужащего.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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В Шумихинском районе Курганской области простились с рядовым, разведчиком-санитаром группы специального назначения Иваном Мирских, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Шумихинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили. «Иван Андреевич погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Преподаватели школы № 9, Шумихинского аграрно-строительного колледжа, одноклассники и друзья помнят Ивана чутким, справедливым, целеустремленным, отзывчивым, добродушным, смелым и упорным человеком», — говорится в сообщении. Администрация Шумихи также выразила соболезнования семье, близким и родным военнослужащего. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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