В Кургане сообщили о гибели разведчика-санитара на Украине

В Курганской области простились с разведчиком-санитаром Иваном Мирских, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шумихинском районе Курганской области простились с рядовым, разведчиком-санитаром группы специального назначения Иваном Мирских, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Шумихинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». В курганском военкомате URA.RU информацию подтвердили.

«Иван Андреевич погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Преподаватели школы № 9, Шумихинского аграрно-строительного колледжа, одноклассники и друзья помнят Ивана чутким, справедливым, целеустремленным, отзывчивым, добродушным, смелым и упорным человеком», — говорится в сообщении. Администрация Шумихи также выразила соболезнования семье, близким и родным военнослужащего.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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