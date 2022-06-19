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В Тюмени бизнесмена будут судить за смерть работника

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Тюменского предпринимателя будут судить за то, что он допустил по неосторожности смерть работника. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ.

«По версии следствия, 14 апреля мужчина не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. В результате при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании, расположенного по улице Первомайской в Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, и работник погиб на месте», — рассказали в ведомстве подробности.

В СКР добавили, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся. Расследование завершено — дело передано в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Тюменского предпринимателя будут судить за то, что он допустил по неосторожности смерть работника. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. «По версии следствия, 14 апреля мужчина не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. В результате при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании, расположенного по улице Первомайской в Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, и работник погиб на месте», — рассказали в ведомстве подробности. В СКР добавили, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся. Расследование завершено — дело передано в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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