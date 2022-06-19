В Тюмени бизнесмена будут судить за смерть работника

20 июня 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменского предпринимателя будут судить за то, что он допустил по неосторожности смерть работника. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. «По версии следствия, 14 апреля мужчина не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. В результате при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании, расположенного по улице Первомайской в Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, и работник погиб на месте», — рассказали в ведомстве подробности. В СКР добавили, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся. Расследование завершено — дело передано в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменского предпринимателя будут судить за то, что он допустил по неосторожности смерть работника. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СКР. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. «По версии следствия, 14 апреля мужчина не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности. В результате при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании, расположенного по улице Первомайской в Тюмени, на лестничном марше между 4 и 5 этажами произошло обрушение стены, и работник погиб на месте», — рассказали в ведомстве подробности. В СКР добавили, что вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью и раскаялся. Расследование завершено — дело передано в прокуратуру для последующей передачи в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.