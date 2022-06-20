В Кургане на выпускной запретят продажу алкоголя

Продажа алкоголя в Кургане будет запрещена на один день — 23 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В день общегородского выпускного в Кургане, который пройдет 23 июня, введут запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Запретить 23 июня 2022 года с 08.00 до 23.00 розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, продажу алкогольной продукции на вынос в предприятиях общественного питания; продажу алкогольной продукции при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории города Кургана», — говорится в документе. Сотрудникам полиции рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на выпускной,который обещал губернатор Шумков, пустят по спецбраслетам. Курганских выпускников поздравят музыкальным концертом с зауральским симфоническим оркестром и диджеем. Также в Кургане в День города, который пройдет в этом году 20 августа, запретят продавать алкоголь.