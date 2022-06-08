День города курганцы встретят трезвыми

В местах проведения торжественных мероприятий в честь дня города временно перекроют движение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в День города, который в этом году пройдет 20 августа, запретят продавать алкоголь. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Утверждение постановления администрации города Кургана о запрете торговли алкогольной продукции (постановление администрации города Кургана от 26.12.2019 года №8684 пункт 5.2.)», — написано в документе. В перечне распоряжений, адресованных различных ведомствам и министерствам, также числятся «праздничное оформление и организация ярмарки».

В честь 343-летию Кургана в город должны завезти песок для пиротехнического полигона. Завершится торжество праздничным салютом. Представителям департамента социальной политики поручено с июня по август организовать мероприятия, приуроченные к Дню города.

В 2021 году день рождения города проходил 21 августа в формате мини-площадок в разных микрорайонах Кургана, об этом URA.RU писало ранее. На праздник лично приезжал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.