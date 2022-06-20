В Лабытнанги находится единственных ПТО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) просят губернатора региона Дмитрия Артюхова решить проблему с нехваткой пунктов техосмотра. Как сообщают ямальцы в соцсетях, водители тратят всю зарплату, чтобы на пароме добраться до Лабытнанги и пройти техосмотр.

«Дмитрий Андреевич, что это за проблема в округе с техосмотром? Каждое утро очереди в Лабытнанги, в столице вообще нет станции, Споры кто за кем, был список записавшихся, сотрудники полиции с удовольствием приезжают и рвут его, кто-то спит в машинах, многие уже на паромную переправу потратили всю зарплату. Кто-то так без работы останется если каждый день приезжать сюда. Программа в сто зависает. Две три машины грубо говоря проходит с трудом. Примите меры по оптимизации, хотя бы электронная очередь, запись по талонам еще что-нибудь. Или количество станций увеличить, посодействовать предпринимателям», — написал в соцсетях Федор Тихонов.

Жители отметили, что не раз жаловались на проблему ПТО, однако на жалобы не ответили. «Верните техосмотр в ГИБДД, хотя бы в рай центрах, это в ваших силах, губернатор!», — добавил Александр Захаров.

В администрации Салехарда на пост жители ответили. «Работа в этом направлении в городе ведется, открытие станции ТО запланировано на начало следующего года», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО приняло решение о сокращении пунктов техосмотра автомобилей в регионе. По словам представителей власти Ямала, ликвидацию решено провести по причине того, что техосмотр практически отменен. Между тем, жителям Лабытнанги, Харпа и Салехарда приходится ночевать в машинах рядом с единственным пунктом техосмотра, чтобы занять очередь в ПТО.

Очередь на ПТО в Лабытнанги Федор Тихонов

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