Властям ЯНАО одобрили кредит на миллиарды

Власти ЯНАО потратят 3,7 миллиарда рублей на обустройство инженерных коммуникаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ одобрило предоставление инфраструктурного бюджетного кредита для ЯНАО в размере 3,7 миллиарда рублей. Как сообщается на сайте окружного департамента строительства, деньги пойдут на обустройство инженерных коммуникаций и необходимой инфраструктуры микрорайона Обдорский в Салехарде.

«Правительство России одобрило предоставление инфраструктурного бюджетного кредита Ямалу в размере 3,7 млрд рублей. Он будет направлен на обустройство инженерных коммуникаций и необходимой инфраструктуры микрорайона Обдорский, который строится в Салехарде. Средства запланированы на 2024 год», — говорится в сообщении.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что дополнительное финансирование ускорит строительство микрорайона Обдорский, а также снизит нарузгу на региональный бюджет. Также благодаря этому будет созданы необходимые коммуникации, развитая улично-дорожная сеть.

«Выделение бюджетного кредита приближает нас к главной цели — расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья. Микрорайон Обдорский мы строим как раз для того, чтобы почти 5 тысяч семей в окружной столице переехали из старых домов в комфортные условия. Это будет принципиально иное качество жизни В микрорайоне уже построили детский сад, возводим две школы, в планах — еще один садик, кванториум. Здесь будет все для удобства ямальцев», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба департамента.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил стройку в микрорайоне Обдорский в Салехарде. Работы на объектах идут круглосуточно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам