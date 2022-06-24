В ЯНАО домовладельцы смогут даром получить землю

Под земельную амнистию попадут участки под жилыми домами, построенными до 1998 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители ЯНАО смогут оформить в собственность земельные участки под частными домами бесплатно. Земельная амнистия распространяется на дома, построенные до 14 мая 1998 года, сообщается на сайте окружного законодательного собрания.

«На Ямале объявили амнистию на земельные участки под частными жилыми домами, построенными до 14 мая 1998 года — даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Также принятый закон усовершенствует порядок предоставления земельных участков юридическим лицам в аренду», — сообщает пресс-служба заксобрания.

Для того, чтобы воспользоваться амнистией, домовладелец должен предоставить следующие документы: судебный акт, подтверждающий строительство дома до 14 мая 1998 года, разрешение на строительство жилого дома до указанной даты, свидетельство об уплате налога на землю до мая 1998 года.

Ранее URA.RU рассказало о предоставлении бюджетных субсидий на изъятие земельных участков. На этих участках будут построены многоквартирные дома и инфраструктурные объекты.