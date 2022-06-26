В ДНР рассказали о главной задаче республики

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Митинг за мир в Донецке. Украина, донецкая народная республика, днр, стояние, митинг, триколор, флаг россии
Донецкая народная республика хочет вернуться домой, заявил Александр Кофман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная республика не стремится к немедленному мировому признанию, главная задача ДНР — войти в состав России. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Понимаю смысл в признании ДНР, но считаю это промежуточным этапом, потому что остро стоит вопрос о присоединении Донбасса к РФ. Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой», — сказал Кофман в беседе с ТАСС.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

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Донецкая народная республика не стремится к немедленному мировому признанию, главная задача ДНР — войти в состав России. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «Понимаю смысл в признании ДНР, но считаю это промежуточным этапом, потому что остро стоит вопрос о присоединении Донбасса к РФ. Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой», — сказал Кофман в беседе с ТАСС. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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