В ДНР рассказали о главной задаче республики

26 июня 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Донецкая народная республика хочет вернуться домой, заявил Александр Кофман Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая народная республика не стремится к немедленному мировому признанию, главная задача ДНР — войти в состав России. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «Понимаю смысл в признании ДНР, но считаю это промежуточным этапом, потому что остро стоит вопрос о присоединении Донбасса к РФ. Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой», — сказал Кофман в беседе с ТАСС. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Донецкая народная республика не стремится к немедленному мировому признанию, главная задача ДНР — войти в состав России. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. «Понимаю смысл в признании ДНР, но считаю это промежуточным этапом, потому что остро стоит вопрос о присоединении Донбасса к РФ. Разумеется, мы с нетерпением ждем именно этого факта. У нас никогда не было амбиций к самостоятельности. Мы хотим вернуться домой», — сказал Кофман в беседе с ТАСС. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.