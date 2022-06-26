Один из домов в Перми восстановят в «Сталинском стиле»

Также в доме отремонтируют крышу, подвал и инжерные системы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жилой дом в Перми восстановят в стиле «Сталинского классицизма» в рамках программы капремонта жилфонда в регионе. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

«Подрядной организации за 2 года предстоит выполнить целый комплекс работ, включающий ремонт крыши, подвала, ряда внутренних инженерных систем, а также восстановить исторический вид дома в стиле „Сталинский классицизм“», — говорится на сайте. Обновляемое здание располагается по адресу ул. Сибирская, 1.

Также восстанавливать исторический архитектурный стиль будут и у других зданий в городе: «Дом ученых» на Комсомольском проспекте и здание на Компросе, 67 с мозаичным панно. Всего в программу капремонта жилого фонда в Пермском крае включено более 12 тыс. домов.

«Сталинский классицизм» представляет собой сочетание элементов барокко, арт-деко и позднего классицизма. Уникальные архитектурные элементы придают зданиям роскоши и монументальности.