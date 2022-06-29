Жители Кургана собрали в лесу незнакомые синеющие грибы (архивное фото) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Житель Кургана опубликовал снимки найденных синеющих грибов и усомнился в их съедобности. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте».

«Подскажите, что за гриб? Он съедобный? При разрезе синеет», — спрашивает анонимный подписчик в группе «Инцидент | Курган». Он также приложил фотографии грибов с крупными шляпами и толстыми ножками, на которых видны синие пятна.

В комментариях под постом курганцы предположили, что это может быть желчный гриб горчак, поддубовик, боровик, подосиновик или моховик. Большинство пользователей поддержали последний вариант, отметив, что из него получается вкусная икра. «В Зауралье его еще называют „сатанинский гриб“. Он условно съедобный. Все свое детство ел его жаренным с картохой», — говорит пользователь Александр Грязных.

До этого URA.RU писало, что жители Курганской области стали находить в местных лесах грузди, для которых еще не сезон. Фотографиями находок пользователи делятся в соцсети «ВКонтакте». Также курганцы находят обабки и моховики.

Комментаторы не советуют курганцам употреблять в пищу незнакомые грибы и предлагают собирать только те, в которых они абсолютно уверены Соцсеть «ВКонтакте»

Один из комментаторов поделился уловом белых грибов Соцсеть «ВКонтакте»