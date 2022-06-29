Из-за концерта «Иванушек» в Тюмени на день перекроют улицу

«Иванушки International» выступят в Тюмени 10 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Механической в Тюмени будет перекрыт 10 июля. Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени. В этот день на площади 400-летия города (примыкает к улице) пройдет концерт группы «Иванушки International».

«В связи с проведением культурно-массового мероприятия на площади 400-летия Тюмени будет прекращено движение всех видов транспортных средств с 08 до 22 часов 10 июля по ул. Механической на участке от дома № 27 до улицы Максима Горького. Схема объезда: ул. Республики, ул. Холодильная, ул. Фабричная», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что бесплатный для тюменцев концерт «Иванушек» организует ресторанный холдинг «Максим» в честь своего 30-летия. Кроме того, жителей города ждут развлекательные зоны по возрастам, food-зоны, мастер-классы.