Как отмечает продавец, платье было куплено за рубежом еще в 2019 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана продает самое дорогое свадебное платье, которое она приобрела три года назад за границей. Соответствующее объявление выставлено на портале Avito.

«Продаю свадебное платье, покупали его в 2019 году в Турции. Наряд шикарный, обшит бисером, есть отделки с перьями. Корсет на шнуровке регулирует окружность груди и талии. Надевала его буквально один раз на три часа, поскольку было два платья на свадьбе», — пишет продавец. Стоимость платья — 85 тысяч рублей.

Также на сайте можно найти платья за 45, 36 и 30 тысяч рублей. Средняя стоимость платьев варьируется от 18 до 25 тысяч, к некоторым прилагаются диадема, чехол для наряда или фата. Есть платья и за 4-9 тысяч рублей, у большинства из них имеются небольшие дефекты и пятна, отсутствует шнуровка или им требуется химчистка.

До этого URA.RU писало, что в Кургане продается игрушечная железная дорога времен СССР. Стоимость товара — 70 тысяч рублей. Аналогичный поезд, выставленный на интернет-аукционе «Мешок», стоит 2,7 тысячи долларов, что по текущему курсу составляет более 138 тысяч рублей (данные ЦБ РФ на 30.06.2022 год).

Платье турецкое, украшено бисером и перьями, Avito

По словам продавца, платье надевали всего на три часа во время праздничной церемонии Avito