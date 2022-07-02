СК назвал виновных в геноциде мирного населения Донбасса

В СК возбудили уголовные дела против бойцов ВСУ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела против 16 украинских военных из-за подозрения в жестоком обращении с мирными гражданами в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). По данным следствия, в период с 28 июня по 1 июля 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры», — сообщается на сайте СК.

Речь идет о шести украинских военных 24 отдельной механизированной бригады, двоих из 30 отдельной механизированной бригады, а также восьми человек из 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате обстрелов населенных пунктов ДНР погибли трое мирных жителей, еще 11 были ранены, утверждает СК. Также повреждены 80 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе две школы, добавляют в ведомстве. В ЛНР погиб один человек, еще двое ранены.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В ЛНР и ДНР неоднократно сообщали об обстрелах ВСУ. В конце июня Украина испытала американские ракеты HIMARS и ударила по Перевальску (Донбасс). Ранее подразделения ВСУ за сутки выпустили свыше 220 боеприпасов по территории ДНР, передает Nation News со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР. Также ВСУ обстреляли Донецк с помощью ракет «Град», пишет RT.

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