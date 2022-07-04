Кулеба: украинцы хотят вступить в ЕС ради денег

04 июля 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Украине нужно научится получать больше дотации от ЕС, считает Дмитрий Кулеба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Простые украинцы хотят вступить в Евросоюз ради денег, которые ЕС предоставляет в виде дотаций. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя сравнение Украины с Польшей, которая получала от ЕС «беспрецедентные» дотации. «Это логика верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги… Кстати, Польшу не залили деньгами, Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. И это то, чему нам в Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда», — передает слова Кулебы агентство «Левый берег». Ранее Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени, пишет «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Простые украинцы хотят вступить в Евросоюз ради денег, которые ЕС предоставляет в виде дотаций. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя сравнение Украины с Польшей, которая получала от ЕС «беспрецедентные» дотации. «Это логика верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги… Кстати, Польшу не залили деньгами, Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. И это то, чему нам в Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда», — передает слова Кулебы агентство «Левый берег». Ранее Украине официально предоставили статус кандидата в Евросоюз. Для членства в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий, связанных с верховенством права и судебной системой. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что процесс вступления Украины в ЕС потребует много времени, пишет «Национальная служба новостей».