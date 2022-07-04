Больницы ЯНАО из-за роста цен получили миллиард на лекарства

Большая часть средств уйдет на покупку лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил в бюджет территориального фонда ОМС ЯНАО более миллиарда рублей. Как сообщается на окружном сайте ТФОМС, благодаря этому удастся минимизировать расходы, которые возникают из-за роста цен.

«В бюджет ТФОМС ЯНАО поступили средства в размере 1,4 млрд рублей. В медицинские организации уже направлено более 1 млрд рублей, 70% из них предназначены для закупки лекарственных средств. Данная мера позволила обеспечить стабильную поставку препаратов и медицинских изделий в лечебные учреждения региона и минимизировать дополнительные расходы, связанные с ростом цен», — приводит пресс-служба слова директора ТФОМС ЯНАО Татьяны Никитиной.

Там добавили, что в случае потребности медучреждения могут потратить неиспользованный остаток денег на закупку оборудования и изделий медицинского назначения. Также дополнительные средства будут направлены на повышение качества медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО в 2021 году повысил доходы на один миллиард рублей, получив 27,2 миллиарда. При этом его расходы составили 27,6 миллиарда рублей.