Больницы ЯНАО из-за роста цен получили миллиард на лекарства

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил в бюджет территориального фонда ОМС ЯНАО более миллиарда рублей. Как сообщается на окружном сайте ТФОМС, благодаря этому удастся минимизировать расходы, которые возникают из-за роста цен.
«В бюджет ТФОМС ЯНАО поступили средства в размере 1,4 млрд рублей. В медицинские организации уже направлено более 1 млрд рублей, 70% из них предназначены для закупки лекарственных средств. Данная мера позволила обеспечить стабильную поставку препаратов и медицинских изделий в лечебные учреждения региона и минимизировать дополнительные расходы, связанные с ростом цен», — приводит пресс-служба слова директора ТФОМС ЯНАО Татьяны Никитиной.
Там добавили, что в случае потребности медучреждения могут потратить неиспользованный остаток денег на закупку оборудования и изделий медицинского назначения. Также дополнительные средства будут направлены на повышение качества медицинской помощи.
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования направил в бюджет территориального фонда ОМС ЯНАО более миллиарда рублей. Как сообщается на окружном сайте ТФОМС, благодаря этому удастся минимизировать расходы, которые возникают из-за роста цен. «В бюджет ТФОМС ЯНАО поступили средства в размере 1,4 млрд рублей. В медицинские организации уже направлено более 1 млрд рублей, 70% из них предназначены для закупки лекарственных средств. Данная мера позволила обеспечить стабильную поставку препаратов и медицинских изделий в лечебные учреждения региона и минимизировать дополнительные расходы, связанные с ростом цен», — приводит пресс-служба слова директора ТФОМС ЯНАО Татьяны Никитиной. Там добавили, что в случае потребности медучреждения могут потратить неиспользованный остаток денег на закупку оборудования и изделий медицинского назначения. Также дополнительные средства будут направлены на повышение качества медицинской помощи. Ранее сообщалось, что фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО в 2021 году повысил доходы на один миллиард рублей, получив 27,2 миллиарда. При этом его расходы составили 27,6 миллиарда рублей.