За долгое ожидание участникам пообещали подарок в качестве супа или вок-лапши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО), которым кафе международной корейской франшизы Kannam Chicken не отдавало подарки после участия в конкурсе, вернут обещанный выигрыш. Представители заведения связались с победителями спустя час после выхода новости на URA.RU, рассказала корреспонденту агентства участница розыгрыша Калерия Гуштюк.

«После выхода новости мне почти сразу ответили на сообщения. Потом позвонила управляющая и извинилась, за то, что долго не отвечали. Мне сказали, что приз отдадут, когда нам будет удобно и мы сообщим, что готовы забрать заказ. Также нам пообещали подарок за долгое ожидание — вок-лапшу или суп», — уточнила она.

По словам официального представителя, который связался с журналистом для разъяснения ситуации, проблема возникла из-за отсутствия руководства на рабочем месте. «Дело в том, что собственник франшизы в Новом Уренгое находится в Узбекистане. А управляющая, у которой доступ к группам, отсутствовала по семейным обстоятельствам. В связи с этим некоторые рабочие процессы тормозятся. По поводу тех, кто не получил выигрыш — мы проведем расследование», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что кафе международной корейской франшизы Kannam Chicken в Новом Уренгое проводит онлайн розыгрыши на своей странице во «ВКонтакте», после которых игнорирует победителей и не отдает обещанные призы. Участникам неделями приходилось ждать ответа.