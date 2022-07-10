Тюменцы спасаются от 30-градусной жары
В Тюмень пришла 30-градусная жара. По данным сервиса «Яндекс.Погода», такая погода сохранится до конца недели. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как спасаются от аномальной жары тюменцы на улицах города.
В районе театрального центра «Космос» жители Тюмени устроили аквапарк
Вместо работы из душного офиса тюменцы выбрали работу прямиком из детского бассейна
Дети спасаются от жары в городских фонтанах
В 30-градусную жару многие тюменцы рванули к водоемам
В местных водоемах купаются как дети, так и взрослые
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