10 июля 2022

Тюмень накрыла аномальная жара. Фоторепортаж с городских улиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, ребенок, жара, дети, фонтан, дети купаются в фонтане
Тюменцы спасаются от 30-градусной жары Фото:

В Тюмень пришла 30-градусная жара. По данным сервиса «Яндекс.Погода», такая погода сохранится до конца недели. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как спасаются от аномальной жары тюменцы на улицах города.

Жара. Тюмень
В районе театрального центра «Космос» жители Тюмени устроили аквапарк
Фото:
Жара. Тюмень
Фото:

Жара. Тюмень
Вместо работы из душного офиса тюменцы выбрали работу прямиком из детского бассейна
Фото:
Жара. Тюмень
Дети спасаются от жары в городских фонтанах
Фото:
Жара. Тюмень
В 30-градусную жару многие тюменцы рванули к водоемам
Фото:
Жара. Тюмень
В местных водоемах купаются как дети, так и взрослые
Фото:

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В Тюмень пришла 30-градусная жара. По данным сервиса «Яндекс.Погода», такая погода сохранится до конца недели. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как спасаются от аномальной жары тюменцы на улицах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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