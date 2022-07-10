Тюменцы спасаются от 30-градусной жары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмень пришла 30-градусная жара. По данным сервиса «Яндекс.Погода», такая погода сохранится до конца недели. Фотокорреспондент URA.RU запечатлел, как спасаются от аномальной жары тюменцы на улицах города.

В районе театрального центра «Космос» жители Тюмени устроили аквапарк Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вместо работы из душного офиса тюменцы выбрали работу прямиком из детского бассейна Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дети спасаются от жары в городских фонтанах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 30-градусную жару многие тюменцы рванули к водоемам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В местных водоемах купаются как дети, так и взрослые Фото: Денис Моргунов © URA.RU