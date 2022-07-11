Ямальскому судье отказали в должности председателя арбитража

Александру Мотовилову отказали в должности председателя арбитражного суда ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ отказала кандидату на пост председателя окружного арбитражного суда Александру Мотовилову. Причиной для этого стало подозрение Мотовилова в двойном гражданстве, а также автомобиль Nissan.

«Не получил одобрения на должность председателя АС ЯНАО Александр Мотовилов, который работает там судьей с 2003 года, а всего в этой должности состоял более 18 лет из 23 лет стажа по юридической профессии. Лебедев и Момотов не поддержали кандидатуру судьи, и ВККС отказала ему в рекомендации», — сообщает Legal.Report.

Комиссия заинтересовалась вероятным наличием в Мотовилова гражданства Казахстана. Однако судья предоставил заключение, по которому он не является гражданином соседней страны, где проживает его сестра. Стоит отметить, что Верховный суд РФ разрешил региональным квалификационным коллегиям лишать статуса судей тех, у кого есть двойное гражданство.

Помимо этого коллегию заинтересовал автомобиль Nissan, находящийся в наличии у судьи. Как объяснил Александр Мотовилов, автомобиль принадлежит ему 10 лет, а также предоставил копии свидетельства его регистрации и ПТС. Но коллегию не устроило, что данного транспортного средства нет в налоговой. Кандидат объяснил это тем, что по законодательству Тюменской области транспортные средства с небольшим объемом двигателя не облагаются налогом.

Ранее URA.RU сообщало, что в собственности Александра Мотовилова находятся две легковых машины — Nissan Sunny и Mitsubishi Outlander. Но собственником всей недвижимости судьи является его супруга.

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