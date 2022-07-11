Жители ЯНАО не смогли отменить решение главного санврача

В ЯНАО продолжает действовать постановление главного санврача о вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители ЯНАО не смогли отменить постановление главного окружного санитарного врача о вакцинации против короновируса. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора.

«Решением суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 апреля 2022 года по административному делу в удовлетворении исковых требований граждан к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО об оспаривании постановления от 08 октября 2021 года № 29 — отказано. Постановление главного государственного санитарного врача по ЯНАО признано в настоящее время действующим», — говорится в сообщении.

Жители не смогли убедить суд первой инстанции отменить решение главного санитарного врача ЯНАО. После этого они подали апелляционную жалобу, которая также осталась без удовлетворения.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты общественной организации «Родительский контроль» из Ноябрьска обратились в суд с иском на постановление главного санврача ЯНАО о вакцинации. Как сообщили в Роспотребнадзоре, дело было передано для рассмотрения в городской суд.