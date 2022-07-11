11 июля 2022

В Тюмени усилится жара. Как уберечься от теплового удара

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонтаны Тюмени. Тюмень, жара, фонтан, тюмень, виды тюмени, июль
Самым прохладным днем на неделе станет воскресенье Фото:

Температура воздуха на этой неделе в Тюмени поднимется выше 30 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».

«Четверг, 14 июля. Температура воздуха днем 31 градус тепла, ночью +19. Пятница, 15 июля. Температура воздуха днем +31 градус, вечером +19», — сообщается в прогнозе погоды.

Самым прохладным днем на неделе окажется воскресенье. Температура воздуха в дневное время составит 23 градуса тепла, а к вечеру опустится до 14 градусов. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду (выше 27 градусов):

  • Надевайте легкую, открытую, светлую одежду, не забудьте головной убор и, по возможности, темные очки.
  • Пейте больше углеводных минеральных напитков (кроме кофе).
  • Периодически заходите в тень, охлаждайте тело в душе или обливайтесь прохладной водой.

В такую погоду тюменцем необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Агентство подготовило памятку с симптомами теплового удара, а также составило перечень действий по оказанию первой медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень придет аномальная жара. А также рассказывало, как от нее спасаются жители города.

Симптомы теплового удара и рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшему.

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Температура воздуха на этой неделе в Тюмени поднимется выше 30 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». «Четверг, 14 июля. Температура воздуха днем 31 градус тепла, ночью +19. Пятница, 15 июля. Температура воздуха днем +31 градус, вечером +19», — сообщается в прогнозе погоды. Самым прохладным днем на неделе окажется воскресенье. Температура воздуха в дневное время составит 23 градуса тепла, а к вечеру опустится до 14 градусов. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду (выше 27 градусов): В такую погоду тюменцем необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Агентство подготовило памятку с симптомами теплового удара, а также составило перечень действий по оказанию первой медицинской помощи. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень придет аномальная жара. А также рассказывало, как от нее спасаются жители города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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