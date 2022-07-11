Температура воздуха на этой неделе в Тюмени поднимется выше 30 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».
«Четверг, 14 июля. Температура воздуха днем 31 градус тепла, ночью +19. Пятница, 15 июля. Температура воздуха днем +31 градус, вечером +19», — сообщается в прогнозе погоды.
Самым прохладным днем на неделе окажется воскресенье. Температура воздуха в дневное время составит 23 градуса тепла, а к вечеру опустится до 14 градусов. В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду (выше 27 градусов):
- Надевайте легкую, открытую, светлую одежду, не забудьте головной убор и, по возможности, темные очки.
- Пейте больше углеводных минеральных напитков (кроме кофе).
- Периодически заходите в тень, охлаждайте тело в душе или обливайтесь прохладной водой.
В такую погоду тюменцем необходимо внимательнее относиться к своему здоровью. Агентство подготовило памятку с симптомами теплового удара, а также составило перечень действий по оказанию первой медицинской помощи.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмень придет аномальная жара. А также рассказывало, как от нее спасаются жители города.
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