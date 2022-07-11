В ХМАО кредиты для бизнеса стали доступнее

По последним данным, объем бизнес-кредитования в ХМАО увеличился почти на 50% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Предприниматели Югры стали охотнее брать кредиты на развитие бизнеса. Благодаря последнему снижению ключевой ставки ЦБ, объем кредитования в регионе увеличился почти на 50%. Об этом рассказала представитель Банка России в УрФО Елена Никитина.

«В результате последнего снижение ключевой ставки Банка России объем выданных в мае кредитов предпринимателям Югры по сравнению с апрелем увеличился на 47%», — заявила Никитина во время заседания регионального оперативного штаба. Трансляция велась в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

О доступности кредитования в Югре также говорят данные по объему одобренной ипотеки. «Если в апреле прирост ипотечных кредитов в [сравнении] с прошлым месяцем составлял почти 25%, то в мае прирост составил уже 73%», — уточняет Никитина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предпринимателям отказывали в льготных кредитах. Тогда власти региона договорились с банками провести анализ по отказам для субъектов малого и среднего предпринимательства.