В ХМАО предпринимателям отказывают в льготных кредитах

06 июня 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО увеличат шансы предпринимателей на получение кредитов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки в ХМАО отказывают предпринимателям в льготных кредитах. В связи с этим власти округа проведут работу с банками, рассказал вице-губернатор Роман Генкель во время заседания регионального штаба Югры. «Договорились с банками провести анализ по отказам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пытались получить средства по антикризисным программам льготного кредитования. У нас таких отказов 308, на сумму почти 2,4 млрд рублей. Договорились разобрать причины, чтобы повысить уровень одобрения», — сказал Генкель. Онлайн-трансляция заседания велась в официальной группе правительства ХМАО «Югра» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список лидеров среди регионов России по количеству принятых антикризисных мер. В топе также оказались ЯНАО и Челябинская область. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Банки в ХМАО отказывают предпринимателям в льготных кредитах. В связи с этим власти округа проведут работу с банками, рассказал вице-губернатор Роман Генкель во время заседания регионального штаба Югры. «Договорились с банками провести анализ по отказам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пытались получить средства по антикризисным программам льготного кредитования. У нас таких отказов 308, на сумму почти 2,4 млрд рублей. Договорились разобрать причины, чтобы повысить уровень одобрения», — сказал Генкель. Онлайн-трансляция заседания велась в официальной группе правительства ХМАО «Югра» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список лидеров среди регионов России по количеству принятых антикризисных мер. В топе также оказались ЯНАО и Челябинская область.