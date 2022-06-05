05 июня 2022
04 июня 2022

В ХМАО предпринимателям отказывают в льготных кредитах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, депутат, документы, чиновник, заседание, Принятие закона
Власти ХМАО увеличат шансы предпринимателей на получение кредитов Фото:

Банки в ХМАО отказывают предпринимателям в льготных кредитах. В связи с этим власти округа проведут работу с банками, рассказал вице-губернатор Роман Генкель во время заседания регионального штаба Югры.

«Договорились с банками провести анализ по отказам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пытались получить средства по антикризисным программам льготного кредитования. У нас таких отказов 308, на сумму почти 2,4 млрд рублей. Договорились разобрать причины, чтобы повысить уровень одобрения», — сказал Генкель. Онлайн-трансляция заседания велась в официальной группе правительства ХМАО «Югра» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список лидеров среди регионов России по количеству принятых антикризисных мер. В топе также оказались ЯНАО и Челябинская область.

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Банки в ХМАО отказывают предпринимателям в льготных кредитах. В связи с этим власти округа проведут работу с банками, рассказал вице-губернатор Роман Генкель во время заседания регионального штаба Югры. «Договорились с банками провести анализ по отказам субъектам малого и среднего предпринимательства, которые пытались получить средства по антикризисным программам льготного кредитования. У нас таких отказов 308, на сумму почти 2,4 млрд рублей. Договорились разобрать причины, чтобы повысить уровень одобрения», — сказал Генкель. Онлайн-трансляция заседания велась в официальной группе правительства ХМАО «Югра» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список лидеров среди регионов России по количеству принятых антикризисных мер. В топе также оказались ЯНАО и Челябинская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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