В Тюмени раскрыли, куда потратят пожертвования на таксу-инвалида

12 июля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Пожертвования потратят на помощь собакам-инвалидам в четырех приютах Фото: Размик Закарян © URA.RU Более 700 тысяч рублей, которые неравнодушные люди пожертвовали тюменской клинике, куда подбросили таксу-инвалида Пино, пойдут на помощь четырем приютам. Об этом URA.RU сообщили в компании «Клевер». «Хотим затронуть тему, которая тревожит людей: куда делись деньги? Почему не потрачены на Пино? Изначально мы не собирали на лечение таксы. Мы сразу говорили, что средства потратим на ее корм, а также на помощь приюту, где содержат собак-инвалидов. Но сумма пожертвований оказалась больше, и мы решили помочь еще трем приютам», — рассказали в тюменской ветклинике «Клевер». Выбранные врачами учреждения заявили о своих потребностях. Список внушительный — от стройматериалов до продуктов. Зоозащитникам нужны доски, трубы, насос, инструменты, лекарства для собак, крупы, корма, пеленки, овощи и фрукты и прочее. Что до самой таксы с неработающими задними лапами, которую принесли в ветклинику и бросили в ней, то сегодня Пино забрали обратно в Тюмень из Екатеринбурга, где она посещала невролога, проходила КТ и необходимые процедуры. На задние лапы собака по-прежнему не встает. Подробности о ее дальнейшей судьбе ветеринары обещали раскрыть позднее.

Более 700 тысяч рублей, которые неравнодушные люди пожертвовали тюменской клинике, куда подбросили таксу-инвалида Пино, пойдут на помощь четырем приютам. Об этом URA.RU сообщили в компании «Клевер». «Хотим затронуть тему, которая тревожит людей: куда делись деньги? Почему не потрачены на Пино? Изначально мы не собирали на лечение таксы. Мы сразу говорили, что средства потратим на ее корм, а также на помощь приюту, где содержат собак-инвалидов. Но сумма пожертвований оказалась больше, и мы решили помочь еще трем приютам», — рассказали в тюменской ветклинике «Клевер». Выбранные врачами учреждения заявили о своих потребностях. Список внушительный — от стройматериалов до продуктов. Зоозащитникам нужны доски, трубы, насос, инструменты, лекарства для собак, крупы, корма, пеленки, овощи и фрукты и прочее. Что до самой таксы с неработающими задними лапами, которую принесли в ветклинику и бросили в ней, то сегодня Пино забрали обратно в Тюмень из Екатеринбурга, где она посещала невролога, проходила КТ и необходимые процедуры. На задние лапы собака по-прежнему не встает. Подробности о ее дальнейшей судьбе ветеринары обещали раскрыть позднее.