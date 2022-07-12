В ЯНАО подрядчик из ХМАО сдал недоделанную школу

Власти Пуровского района обяжут подрядчика устранить недочеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района (ЯНАО) намерен обязать сургутского предпринимателя отремонтировать школу в поселке Ханымей. Как сообщается на сайте окружного арбитражного суда, ИП Мелибоев должен по гарантии восстановить отделку потолка спортивного зала средней общеобразовательной школы.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Никитиной О.Н., ознакомившись с исковым заявлением Муниципального казенного учреждения „Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района“ к индивидуальному предпринимателю Мелибоеву Хабибулло Йигиталиевичу о понуждении к исполнению обязательств. Суд определил: исковое заявление МКУ „Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района“ принять, возбудить производство по делу», — говорится в тексте судебного определения.

Как сообщается на сайте госзукупок 2020 году комитет по строительству и архитектуре Пуровского района заключил с предпринимателем контракт по капитальному ремонту школы в поселке Ханымей. Однако данный договор по соглашению сторон был расторгнут по причине того, что бизнесмен некачественно выполнил свою работу.

Агентство обратилось за комментарием администрацию Пуровского района и к ИП Мелибоев. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя обратились к депутату тюменской областной думы Ивану Вершинину с просьбой помочь обязать ООО «СЗ СеверСтройСервис» провести гарантийный ремонт дома. Политик обратился в прокуратуру, где обязали компанию устранить нарушения.