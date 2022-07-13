Зюганов поддержал решение КНДР по Донбассу

14 июля 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одобряю решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), скоро другие государства поступят так же. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело» — написал лидер КПРФ в своем telegram-канале. Он высказал уверенность в том, что вслед за КНДР в ближайшее время последуют иные государства. Ранее стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

Одобряю решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), скоро другие государства поступят так же. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело» — написал лидер КПРФ в своем telegram-канале. Он высказал уверенность в том, что вслед за КНДР в ближайшее время последуют иные государства. Ранее стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».