Зюганов поддержал решение КНДР по Донбассу

Геннадий Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Одобряю решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), скоро другие государства поступят так же. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело» — написал лидер КПРФ в своем telegram-канале. Он высказал уверенность в том, что вслед за КНДР в ближайшее время последуют иные государства.
Ранее стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».
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