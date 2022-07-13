13 июля 2022

Зюганов поддержал решение КНДР по Донбассу

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов уверен, что вслед за КНДР и другие государства признают ДНР и ЛНР Фото:
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Одобряю решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), скоро другие государства поступят так же. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело» — написал лидер КПРФ в своем telegram-канале. Он высказал уверенность в том, что вслед за КНДР в ближайшее время последуют иные государства.

Ранее стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».

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Одобряю решение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) о признании Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), скоро другие государства поступят так же. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Приветствую решение Корейской Народно-Демократической Республики о признании ДНР и ЛНР! Оно назрело» — написал лидер КПРФ в своем telegram-канале. Он высказал уверенность в том, что вслед за КНДР в ближайшее время последуют иные государства. Ранее стало известно, что КНДР признала независимость ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что республика «признательна народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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